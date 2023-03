Finał „Sanatorium miłości 5”. W niedzielę ostatni odcinek telewizyjnego show z udziałem seniorki z Pomorza. Co wydarzy się w 10 odcinku?

Ostatni odcinek "Sanatorium miłości 5" w niedzielę 5.03.2023 - co się wydarzy?

Ten randkowy program, w którym seniorzy szukają swojej drugiej połówki, bije rekordy popularności. Co niedzielę przed telewizory zasiada ponad 3 miliony widzów, by śledzić przygody, ale też rozterki seniorów z całej Polski. W tym gronie jest m.in. Urszula z Gdańska .

Ewa, gdy dojdzie do siebie, tajemniczo odpowie: - Ja się muszę zastanowić, nie wiem, czy nie mam innych kandydatów. Co ostatecznie zrobi kuracjuszka i z kim pójdzie na finałowy bal? Dowiemy się w niedzielny wieczór.

Sanatorium Miłości - finał 5. sezonu

Turnus 5. sezonu "Sanatorium Miłości" żyje przygotowaniami do wielkiego i finałowego balu. Zanim jednak rozpocznie się gala, bohaterów czeka jeszcze jedna niestandardowa aktywność. Co to będzie? Twórcy trzymają nas w napięciu do ostatniego momentu!