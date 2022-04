Finał turnieju "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku" w Gdańsku. 23-25 maja zagrają najlepsze drużyny z Pomorza

Turniej Z podwórka na stadion 2022

Po półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią rozgrywki jednego z najpopularniejszych turniejów młodzieżowych wróciły jesienią 2021 roku. 22 edycja ogólnopolskich zawodów uległa pewnym zmianom. Finał z udziałem najlepszych drużyn ze wszystkich województw zostanie rozegrany w Warszawie w dniach 12-14 czerwca, a nie jak w poprzednich latach na przełomie kwietnia i maja. Wiadomo, że dzieci ponownie zagrają na murawie PGE Narodowego.

Wcześniej trzeba poznać zwycięzców na szczeblu wojewódzkim. Na Pomorzu do tej rywalizacji dojdzie w końcówce maja, dokładnie od 23 do 25 maja. Turniej finałowy zlokalizowany zostanie na stadionie miejskim przy ul Traugutta 29 w Gdańsku.

Jak co roku rywalizację rozpoczną kategorie U-12 dziewcząt oraz chłopców. Drugiego dnia na murawie zameldują się drużyny z kategorii U-10. Zwycięzcy tych dwóch grup wiekowych pojadą na finały ogólnopolskie do Warszawy. Ostatni dzień finału wojewódzkiego to zmagania najmłodszych, dla których ten występ będzie ostatnim etapem turniejowym.