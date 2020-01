Finiszuje remont części przejścia podziemnego przy Dworcu Głównym w Gdańsku. Nie ma planu odnowienia jego drugiej połowy [zdjęcia].

Kończy się modernizacja należącej do PKP PLK części przejścia podziemnego pod Podwalem Grodzkim od wysokości gmachu dworca kolejowego do dworca PKS. Pozostałym fragmentem tego tunelu - od gmachu dworca PKP do City Forum - zwiaduje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. - Remont generalny tej części miał miejsce w latach 2006/2007, nie ma planów kolejnej gruntownej modernizacji - mówi rzeczniczka tej instytucji. Wciąż nie wiadomo też kiedy do innego tunelu - przy Bramie Wyżynnej - wróci handel.