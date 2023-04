Firma wynajmu samochodów rodem z Pakistanu prężnie rozwija się w Gdańsku. Platforma wkrótce obejmie polski rynek

Startup z Pakistanu rozwija się w Gdańsku

– Oferujemy wypożyczenia dzienne, tygodniowe czy miesięczne. Za cel stawiamy najniższe ceny, przejrzyste warunki oraz brak ukrytych opłat. Cały proces rezerwacyjny na naszej platformie odbywa się za pośrednictwem oprogramowania online, beż użycia papierowych dokumentów. Sprawia to, że świadczone przez nas usługi są ekonomicznie korzystne, profesjonalne i szybkie – mówi Ammar Akhtar, CEO, Finalrentals.

Historia Finalrentals zaczęła się w garażu Pakistańczyka Ammara Akhtara. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programu Poland Prize możliwa była relokacja organizacyjnego i technologicznego centrum startup-u z Bliskiego Wschodu do Europy. Celem programu grantowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce poprzez udzielanie im wsparcia na poszczególnych etapach rozwoju. Finalrentals spośród wielu możliwych lokalizacji w kraju wybrał Gdańsk. Region oferuje inwestorom i startupom coraz lepsze warunki rozwoju m.in. dzięki Invest in Pomerania, samorządowej inicjatywie koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza, która od ponad 10 lat zajmuje się obsługą inwestora w regionie.