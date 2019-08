Fischmarkt na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku. Tradycyjny rybacki targ w centrum miasta [zdjęcia]

Fischmarkt to wydarzenie kulturalne inspirujące się tradycją targów rybnych organizowanych w Gdańsku. W 1342 r. wielki mistrz krzyżacki Ludolf König nadał gdańszczanom przywilej handlu rybami i już rok później z tego przywileju chętnie korzystali kaszubscy rybacy, którzy przywozili tu łodziami złowione przez siebie ryby. Przez kilka wieków trwania gdańskiego Fischmarktu, rybackie tradycje i folklor wytworzyły niepowtarzalną atmosferę. Targ rybny nad Motławą organizowany był w każdy piątek, natomiast w czasie Jarmarku św. Dominika był obecny przez dłuższy czas.

Pomeranki z Półwyspu Helskiego płyną na Fischmarkt do Gdańska | WIDEO

Impreza rozpocznie się w czwartek, 15 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00. Kilkanaście pieczołowicie zrekonstruowanych łodzi – Pomeranek przybyło do Gdańska. Rybacy z Półwyspu Helskiego przycumowali do brzegów Motławy i na Targu Rybnym zorganizowali tradycyjny rybacki targ. Do godz. 18.00 odbywały się warsztaty i pokazy kulinarne.