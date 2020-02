FitKlasy - to nowy pilotażowy program w gdańskich szkołach - uczniowie na zajęciach będą kształtować sprawność krążeniowo-oddechową

- W trosce o zdrowie młodych gdańszczanek i gdańszczan zmieniamy formę prowadzenia zajęć korekcyjnych w szkołach podstawowych. W tym roku pilotaż programu FitKlasa odbywa się w 10 placówkach. Od nowego roku chcielibyśmy, aby zajęcia w nowej formie były dostępne dla wszystkich uczennic i uczniów klas 0-3. Zmęczone dziecko na zajęciach fizycznych to dziecko dodatkowo chronione przed chorobami cywilizacyjnymi. Według ekspertów WHO, dzieci urodzone po roku 2000 mogą żyć krócej niż ich rodzice. W Gdańsku robimy wszystko, aby tak się nie stało – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Rodzice i opiekunowie będą mogli poznać ofertę jaką przygotowały gdańskie szkoły podstawowe dla swoich najmłodszych uczniów podczas trzech lutowych weekendów. Gdańskie podstawówki zapraszają 15, 22 i 29 lutego. Spotkania odbywać się będą przed rekrutacją do zerówek i klas pierwszych. Jest to okazja dla rodziców i opiekunów aby upewnić się czy dziecko jest gotowe, by pójść do zerówki szkolnej? Podczas spotkań specjaliści i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych czekają, aby udzielić wsparcia i odpowiedzieć na nurtujące dorosłych pytania. Dla najmłodszych jest to okazja by zwiedzić szkołę i zobaczyć jak wyglądają klasy i świetlice oraz wziąć udział w wielu przygotowanych specjalnie dla nich aktywnościach.

W 10 szkołach, w których trwa pilotaż programu FitKlasa będzie możliwość zapoznania się jak wyglądają zajęcia i co daje udział dziecka w nowej formie zajęć sportowych.