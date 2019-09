Fizjoterapeuci wznawiają protest. Dość poniżania!

- 31 maja zawiesiliśmy nasz protest. Bo pan minister obiecywał, że te 4 mld zł, które od lipca Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje wszystkim placówkom w Polsce, będą przez niego monitorowane i że pieniądze te zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na podwyżki dla fizjoterapeutów na poziomie co najmniej 500 zł netto. Niestety tak się nie stało. Podwyżki trafiły do zaledwie 30 proc. placówek. Cała reszta chce protestować - mówi dalej dr Tomasz Dybek. - Gdyby minister wydał stosowne rozporządzenie, podwyżkę dostałby każdy. A tak temat jest przerzucany, przez ministra do NFZ, a przez NFZ do ministra.