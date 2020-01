Flagi na znak pamięci prezydenta Adamowicza oraz zmiany w organizacji ruchu w czasie obchodów rocznicy śmierci [PROGRAM UROCZYSTOŚCI]

- tak brzmiały ostatnie słowa prezydenta Pawła Adamowicza . Zostały one wypowiedziane podczas finału WOŚP 13 stycznia 2019 roku na scenie na Targu Węglowym. Chwilę po tym został śmiertelnie zaatakowany nożem przez zamachowca. W tym roku, w tym samym miejscu gdańszczanie spotkają się, by uczcić pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Adamowicza.

Z wdzięcznością myślę o nas, o gdańszczankach i gdańszczanach, gdy wspominam solidarność i wspólnotę, którą tworzyliśmy rok temu, żegnając naszego prezydenta Pawła Adamowicza. W pierwszą rocznicę śmierci bardzo bym chciała, byśmy potrafili być razem – żeby wspomnieć prezydenta, jeszcze raz powiedzieć "nie" dla nienawiści, zastanowić się nad tym, czy możliwa jest zmiana naszego życia na lepsze… Zapraszam do wspólnego przeżycia tego czasu, bo to dobra, budująca wspólnota

Na znak pamięci w okolicach Katowni zostanie wmurowana tablica poświęcona prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. W poniedziałek 13 stycznia ok. 19:45 mieszkańcy spotkają się przed Katownią, w miejscu, w którym rok temu stała scena, na której doszło do ataku. Zostanie tam zainstalowany specjalny znak.

Podczas obchodów, przez całą dobę od godz. 20.00 w poniedziałek 13 stycznia do godz. 20:00 i we wtorek 14 stycznia ul. Długa będzie miała specjalne oświetlenie.

Od niedzieli 12 stycznia do wtorku 14 stycznia Bazylika Mariacka będzie czynna do 22:00

Rok później w ogrodzie zimowym staje instalacja artystyczna, która przywołuje tamten czas. Dlaczego antaby? Antaba to uchwyt na bramie, skrzyni, trumnie. Często w postaci – nie da się uciec od skojarzenia z herbem naszego miasta – lwiej głowy. Nieraz służąca też za kołatkę. Tutaj staje się atrybutem przejścia – bramy, która dla jednych wiedzie ze świata do świata, dla innych jest kresem drogi, oraz skrzyni, w której przechowujemy wspomnienia.

W niedzielę i poniedziałek przy Katowni ustawione będą telebimy - jeden od strony Targu Węglowego, a drugi od strony ul. Bogusławskiego.

Zmiany w organizacji ruchu

W poniedziałek, 13 stycznia w godzinach popołudniowych autobusy linii 100 pojadą trasą skróconą ulicami: Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie – Armii Krajowej – Okopowa – Wały Jagiellońskie – Targ Drzewny – Szeroka – Tokarska – i dalej po stałej trasie.

Na skróconej trasie będzie obowiązywać obsługa komunikacyjna przystanków: Dworzec Główny, Brama Wyżynna, Śródmieście SKM, Żuraw, Targ Rybny, Katarzynki, Heweliusza, Aksamitna, Wały Piastowskie, Dworzec Główny.

UWAGA! Przystanek Brama Wyżynna w kierunku Dworca Głównego nie będzie obsługiwany.

Od soboty, 11 stycznia od godz. 20:00 do poniedziałku, 13 stycznia do zakończenia uroczystości, zostanie zamknięta ul. Bogusławskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Okopową do wysokości budynku Bogusławskiego 2. Objazd dla pojazdów będzie odbywał się ulicami Zbytki, Podwale Przedmiejskie, Okopowa. Dojazd do ul. Bogusławskiego będzie odbywał się ul. Podwale Przedmiejskie, Zbytki.