Flavio Paixao, kapitan Lechii Gdańsk: Jest już krótka droga do setnego gola. Będę dążyć do tego, żeby ustanowić ten piękny rekord

Trener nie chciał zdradzić co się działo w przerwie spotkania w szatni. Było głośno czy cicho?

Nie wiem, co było w szatni, bo ja byłem na boisku. (śmiech) Najważniejsza była reakcja w drugiej połowie. Pierwsza część meczu nie była dobra w naszym wykonaniu, pressing nie był skuteczny. Raków grał lepiej. Po przerwie było już inaczej, a gol na 1:1 dodał nam energii. Do końca meczu atakowaliśmy, szukaliśmy bramki i zasłużenie zdobyliśmy trzy punkty.

Trener Tomasz Kaczmarek rozmawiał z Tobą dlaczego usiądziesz na ławce i czego oczekuje od Ciebie po wejściu na boisko?

Trener rozmawiał ze mną i powiedział mi pewne rzeczy. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy mecz. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i to było pewne, że w drugiej połowie poradzimy sobie pod względem fizycznym. Widać było, że jest energia i potrafiliśmy strzelić trzy gole w drugiej połowie. Jak gramy na naszym stadionie, to zawsze musimy być najlepszą drużyną na boisku, a naszym celem trzy punkty. Żaden remis tylko zwycięstwo i taka musi być nasza mentalność.