Flavio Paixao, kapitan Lechii Gdańsk: Sobieraj? Życzę mu powodzenia. W Polsce będzie teraz jak w Szkocji i Anglii [rozmowa]

Mieliśmy trening indywidualny i biegałem w parku Reagana. Zrobiłem sprint i skręciłem stopę. Dość mocno, ale teraz jest już lepiej. Przed długim weekendem byłem dwa razy w klinice Rehasport, bo to już drugi tydzień od odniesienia kontuzji. Czekam do końca tygodnia i potem na wynik USG.

Graliśmy bez kibiców mecz z Piastem Gliwice w Pucharze Polski i czuliśmy się jak na treningu. Jak nie ma kibiców, to nie ma emocji, święta, jest źle i smutno. Brakuje radości dzieci, które kochają piłkę nożną. Ta sytuacja oczywiście dotyczy całego świata, a nie tylko Polski. Czuć, że nie ma kibiców, że czegoś brakuje i jak nie nastawisz się, że to mecz, który musisz wygrać, to trudno jest o motywację. Jednak zakończenie teraz rozgrywek Ekstraklasy, to byłoby najgorsza decyzja. Musimy grać bez kibiców, nie ma wyjścia, ale bardzo dobrze, że wracamy i że są do tego stworzone warunki. Nie wiem co będzie za dwa, trzy miesiące. Może wszystko się unormuje i kibice wrócą, ale teraz to nie jest możliwe.

Derby to mecz, który ma inny smak, na pewno bardzo ważny. Dla mnie to kolejne spotkanie, w którym do zdobycia są trzy punkty. Jesteśmy gotowi do gry i bardzo się cieszę, że w końcu wrócimy na boisko.

Oczywiście patrzę optymistycznie i wierzę, że będą gotowy do gry w tym spotkaniu. To naprawdę dobry mecz na początek i tylko szkoda, że nie będzie kibiców. Wszyscy trenowaliśmy indywidualnie i jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni.

Masz już test na koronawirusa za sobą?

Miałem zrobiony dzisiaj rano, ale na wynik muszę poczekać.

Będziecie powoli wracać do treningów w grupach. To krok w kierunku wznowienia ligi.

Bardzo dobrze, że wracamy do treningów, na razie w grupach. Przez ostatnie blisko dwa miesiące brakowało nam piłki. Jestem szczęśliwy, że wracamy do gry i normalnych treningów na boisku. Musimy iść do przodu krok po kroku, mecz za meczem i zobaczymy co osiągniemy w lidze i w Pucharze Polski. Teraz będzie w Polsce jak w Szkocji albo Anglii, czyli mecze co trzy dni. Musimy być na to przygotowani.

Jakiego poziomu piłkarskiego w naszej lidze spodziewasz się po takiej nagłej przerwie?

Nie interesują mnie inne drużyny, bo najważniejsza jest Lechia. Trenowaliśmy każdego dnia, biegaliśmy i wykonywaliśmy ćwiczenia w domu. To ważne i dobre, bo we Włoszech zawodnicy musieli siedzieć pięć, sześć tygodni w domu i nic nie robili. My pracowaliśmy, biegaliśmy, był trening siłowy i z piłką, a to było bardzo ważne, żeby trenować według planu. Jeśli nic nie robisz, to po kilku tygodniach jest 20 razy trudniej wrócić.