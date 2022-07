Flavio Paixao, piłkarz Lechii Gdańsk: To Jakub Kałuziński był najlepszy na boisku. Długo z nami nie zostanie

Jaka była Twoja reakcja na to, co działo się na trybunach?

Nie chcę za dużo mówić na ten temat. Wiem co się działo, tam były dzieci, ale nie chcę o tym rozmawiać. Ważny jest mecz. Ta sytuacja nie zmieniła naszych przygotowań. Poszliśmy trochę pojeździć na rowerach i czekaliśmy na mecz. Trener rozmawiał z nami na kilka tematów, a jak wróciliśmy na boisko, to strzeliliśmy trzy gole.

Strzeliłeś trzy bramki w meczu Ligi Konferencji i masz swój kolejny piękny dzień w Lechii?

Kilka piłek już mam, a teraz zachowałem koszulkę po meczu. (śmiech) To był super dzień dla nas. Ja strzeliłem pierwszego hat-tricka w europejskich pucharach i to zawsze świetnie smakuje. Miałem inne okazje, ale to Najważniejsze jest to, że wygraliśmy mecz 4:1. Pojedziemy do Skopje bardzo skoncentrowani, a bo rywale mieli kilka dobrych sytuacji. Musimy być uważni, bo jak Akademija strzeli bramkę, to może zrobić się niebezpiecznie.