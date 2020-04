Flavio Paixao skręcił staw skokowy. Czy kapitan Lechii Gdańsk zdąży wyzdrowieć do derbów Trójmiasta?

We wtorek, 28 kwietnia gruchnęła informacja, że Flavio Paixao doznał kontuzji stawu skokowego. Jako pierwszy podał ją Maciej Słomiński z Interii. Kapitan Lechii Gdańsk urazu doznał podczas indywidualnego treningu.

- Biegał na nierównej powierzchni i skręcił staw skokowy. Wydarzyło się to kilka dni temu. Wiemy, że Flavio jest bardzo zaangażowany. Jest ciągle w ruchu. Trenuje, chcąc utrzymać formę. Wiadomo też, że w zorganizowany sposób nie mieliśmy do tej pory sposobności organizowania ćwiczeń - wyjaśnia nam we wtorek Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy Lechii Gdańsk.

CZYTAJ TAKŻE: Miłość polsko-portugalska, czyli Dominika Peszel i Flavio Paixao. Napastnik Lechii Gdańsk zakochał się w Polsce dzięki dziewczynie

Kapitan Lechii Gdańsk, najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii polskiej ekstraklasy, jest pod opieką medycznego partnera klubu, czyli Rehasport Clinic. Portugalczyk dostał zalecenie od lekarzy, aby nie przeciążać stawu przez 10 dni.