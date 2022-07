Flavio Paixao stanowczo o polskiej piłce po meczu Lechii Gdańsk z Rapidem Wiedeń: Nie można być zmęczonym po czterech meczach

Remis z Rapidem w Wiedniu to sukces dla Lechii. Ty jednak jesteś ambitny i zawsze chcesz wygrywać.

Zawsze przed meczem mamy jakąś strategię. Moja mentalność jest taka, że zawsze chcę wygrać, ale 0:0 w Wiedniu to jest dobry wynik. Mamy przed sobą rewanż w Gdańsku i to sytuacja korzystna dla nas, a na trybunach pojawi się pewnie 25-30 tysięcy widzów. W Wiedniu miałem dobrą sytuację, a była też akcja, w której Christian Clemens był na spalonym. Rapid to na pewno dobra drużyna, ale teraz zagramy w Gdańsku i mecz będzie wyglądać zupełnie inaczej, bo będziemy atakować.

Jak widziałeś tę sytuację, w której mogłeś strzelić gola?

Nie wierzę, że bramkarz Rapidu to obronił. Spisał się bardzo dobrze. Gratulacje dla niego, bo to była bardzo trudna piłka dla niego. Gdybyśmy objęli prowadzenie 1:0, to wtedy mógłby to być zupełnie inny mecz.