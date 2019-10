Flavio Paixao, strzelec gola dla Lechii w derbach Trójmiasta: Takie mecze musimy wygrywać, bo po prostu jesteśmy lepsi od Arki Gdynia

Ktoś twierdzi, że Arka rozegrała dobry mecz? Naprawdę? Grała w piłkę może przez dziesięć minut, a tak to głównie tylko wybijała piłę. Nie wiem, czy to jest dobra gra. My wiedzieliśmy jak gra Arka – cały czas górą. Taki jest styl gry tej drużyny. Do tego strzeliła wyrównującego gola po faulu na Michale Nalepie.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

Tradycyjnie już strzeliłeś gola w derbach. Siódme trafienie przeciwko Arce, dwusetny mecz w ekstraklasie z bramką i tylko wyranej zabrakło do szczęścia?

Strzeliłem gola, ale z wyniku nie możemy być zadowoleni. Nie śledzę statystyk, ale wiem jak wyglądają, bo ciągle ktoś mi o tym przypomina albo pyta o liczby. Piłka nożna to moja praca, więc na treningu i w meczach daję z siebie sto procent, ale w domu nie oglądam żadnych meczów. Nie przywiązuję znaczenia do statystyk. Liczą się tylko zwycięstwa, a tego zabrakło nam w meczu z Arką.