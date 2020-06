Flavio Paixao z Lechii Gdańsk: Nie myślimy o tym, co będzie za miesiąc. Ważne jest to co teraz i tutaj

Dwa ostatnie mecze ligowe Lechia Gdańsk kończyła wynikami 1:0. Tak było w Szczecinie z Pogonią i tak też było w Gdańsku z Piastem Gliwice. W tym drugim meczu bramkę z rzutu karnego zdobył Flavio Paixao, kapitan biało-zielonych.

- Dla mnie najważniejsze są trzy punkty - mówi Portugalczyk. - Myślę, że to nasz dobry moment. Pogoń i Piast to bardzo mocne drużyny. Rundę finałową sezonu zaczęliśmy bardzo dobrze. Mamy już dwa zwycięstwa i jesteśmy na dobrej drodze. Idziemy do przodu, a już w niedzielę gramy z Jagiellonią. Nie wybiegamy daleko w przyszłość. Spotkanie w Białymstoku będzie bardzo ważne. Nie myślimy o tym, co będzie za miesiąc. Ważne jest to co teraz i tutaj.