Floreciści Adam Podralski i Mateusz Kwiatkowski ze srebrnymi medalami młodzieżowych mistrzostw Europy Rafał Rusiecki

Jan Jurkiewicz, Adam Podralski, Mateusz Kwiatkowski i Maciej Bem to świeżo upieczeni młodzieżowi wicemistrzowie Europy we florecie. Polska drużyna znakomicie spisała się podczas zawodów w Budapeszcie. Dwóch medalistów to reprezentanci AZS-u AWFiS-u Gdańsk. Dodatkowo sportowców prowadzi gdański trener Radosław Glonek.