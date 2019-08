Footgolf: Poznaliśmy mistrza Polski [ZDJĘCIA]

Wśród rywalizujących byli m.in. piłkarze z ekstraklasową przeszłością, Olgierd Moskalewicz były zawodnik m.in. Pogoni Szczecin, Wisły Kraków czy Arki Gdynia oraz Tomasz Unton, grający niegdyś w Legii Warszawa, Arce Gdynia i Lechii Gdańsk, w której był też trenerem. Ale nie oni wystąpili w głównych rolach. Triumfował broniąc mistrzowski tytuł wywalczony w ubiegłym roku, Sławomir Pawliński, instruktor w Postołowo Golf Club. Drugi był gdańszczanin Krzysztof Galant, trzeci gdynianin Paweł Mitrosz, a czwarty prezes i trener Sokoła Ełganowo Karol Kusaj.

Pierwszy raz gram w takich zawodach. W Postołowie już dwukrotnie próbowałem sił. Gram też w lokalnych turniejach. Ostatecznie Moskalewicz zajął piąte miejsce, a Unton szóste

- mówił nam, a Olgierd Moskalewicz

A jak toczyły się zawody na terenach Postołowo Golf Club? W ramach mistrzostw odbyły się trzy serie pojedynków. Podczas każdej zawodnicy musieli po najmniejszej liczbie kopnięć wbić piłkę do dołków znajdujących się w odległości 100 m na sześciu polach do gry, a więc do pokonania mieli 18 dołków. Późniejszy mistrz Polski, Sławomir Pawlicki, na wbicie futbolówki do 18 dołków potrzebował 75 kopnięć. Zaledwie jedno kopnięcie więcej musiał wykonać Galant, Mitrosz i Kusaj - po trzy, a Moskalewicz i Unton po pięć.