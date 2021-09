Fortuna Puchar Polski 2021/2022. Terminarz i transmisje I rundy rozgrywek, a w nim drużyny z Pomorza zmierzą się z ciekawymi rywalami Rafał Rusiecki

Powiśle Dzierzgoń to triumfator regionalnego Pucharu Polski, który w centralnych rozgrywkach zmierzy się z Garbarnią Kraków Zbigniew Brucki

Fortuna Puchar Polski 2021. Cztery kluby z Pomorza rozpoczną rywalizację od I rundy w krajowym pucharze. Trzy z nich o awans będą musiały postarać się na wyjazdach. Lechia Gdańsk wybierze się do Białegostoku, Arka Gdynia do Bełchatowa, a Chojniczanka Chojnice do Wrocławia. Powiśle Dzierzgoń, jako zdobywca regionalnego Pucharu Polski, podejmie Garbarnię Kraków. Prezentujemy dokładny terminarz tych spotkań i plan transmisji telewizyjnych.