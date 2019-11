Fotowoltaika czyli energia elektryczna ze słońca

Jak działa fotowoltaika?

Schemat działania instalacji fotowoltaicznej jest prosty. Promienie słoneczne wpadają na panel i w ten sposób powstaje prąd stały. Ten jeszcze nie nadaje się do zasilania Twojej pralki czy lodówki. Dlatego konieczny jest falownik, który zmienia prąd na zmienny. To on jest odpowiedni do zasilania sprzętów.

Fotowoltaika to oszczędności

Nie zużyty prąd trafia do sieci, ale możesz go wykorzystać w okresie zimowym, gdy panele będą mniej wydajne. Instalacja fotowoltaiczna to ogromne oszczędności dla Twojego portfela. Pokaż nam swój rachunek za prąd, a pokażemy Ci ile możesz zyskać. Zakup paneli przy średnim nasłonecznieniu na obszarze Polski zwróci się już po okresie 5 do maksymalnie 10 lat. Cały system będzie sprawnie działał nawet do 30 lat. To się zwyczajnie opłaca!

Program „Mój Prąd”

Czy wiesz, że możesz otrzymać aż do 5 000 złotych na instalację fotowoltaiczną korzystając z programu "Mój Prąd"? Finansowanie jest skierowane do właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW. Termin nadsyłania wniosków pierwszego naboru kończy się już 20 grudnia 2019. Nie jesteś przygotowany na sfinansowanie swojej inwestycji? Możesz podzielić płatność na przyjazne raty. Zapytaj o szczegóły w oddziałach firmy BAT.