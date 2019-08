Frans Timmermans, Gabor Demszky, Myrosław Marynowycz - w sobotę w Gdańsku otrzymali Medale Wdzięczności

To odznaczenie wręczane obcokrajowcom zaangażowanym w krzewienie idei wolności praw człowieka i Solidarności. - Medal Wdzięczności to moja ulubiona nagroda. Jej laureaci nie startowali w żadnym konkursie. Nie spodziewali się nas, Polakow, wdzieczności. Wręczamy medale z myślą, że dobro rodzi dobro - mówiła rozpoczynając uroczystość Aleksandra Dulkiewicz , prezydent Gdańska.

Więcej o lureatach Medali Wdzięczności:

Frans Timmermans

Holenderski dyplomata, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

W 2006 r. Frans Timmermans został odznaczony - przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP „za wybitne zasługi w promowaniu spraw Polski”. Był już wtedy wypróbowanym przyjacielem Polski, jako lobbysta na rzecz przyjęcia naszego kraju do Unii Europejskiej, a także promotor polskiej kultury i historii. Frans Timmermans odegrał kluczową rolę w rehabilitacji pamięci o gen. Stanisławie Sosabowskim i żołnierzach 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Przez dekady byli oni dla Holendrów zupełnie nieznani. Sprawa odżyła z racji obchodów 60. rocznicy operacji Market Garden. W listopadzie 2004 r. Timmermans i Van Baalen złożyli wniosek poselski wzywający rząd w Hadze do przyznania bohaterskim polskim żołnierzom stosownych odznaczeń wojskowych. Było to konieczne, ponieważ holenderski MON się temu sprzeciwiał (brytyjskie dowództwo w 1944 r. fałszywie zrzuciło na gen. Sosabowskiego odpowiedzialność za wysokie straty, poniesione w czasie walk). 7 grudnia 2004 r. wniosek został jednomyślnie przyjęty przez parlament, co zmusiło holenderskiego ministra obrony do rewizji swojej decyzji. Ostatecznie 31 maja 2006 r. polscy żołnierze - bohaterowie bitwy pod Arnhem - zostali pośmiertnie odznaczeni przez królową Beatrix.