Frekwencja dopisała na Dziecięcych Wyścigach Rowerkowych w Rumi. Blisko 200 dzieci wzięło udział w rodzinnej zabawie | ZDJĘCIA

Jak podkreślali organizatorzy wydarzenia, czyli Dziennik Bałtycki, głównym celem zawodów była nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim, świetna rodzinna zabawa. Jak dodaje Katarzyna Głodek z działu realizacji projektów DB, w związku z tak ogromnym zainteresowaniem wyścigami rowerkowymi, w przyszłości planowane są kolejne edycje.

- Chodziło przede wszystkim o dobrą, wspólną zabawę dla rodziców i ich pociech. Frekwencja znakomita, zapisanych było ponad 200 zawodników. Nie zabrakło też wielu innych, dodatkowych atrakcji. Były to co prawda pierwsze Zawody Rowerkowe Dziennika Bałtyckiego w Rumi, ale patrząc na to, jak wszyscy świetnie się bawili, to z miłą chęcią zaprosimy ich na kolejne podobne imprezy - mówiła Katarzyna Głodek z działu realizacji projektów Dziennika Bałtyckiego.