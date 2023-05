Frontowe karetki dla walczącej i cierpiącej Ukrainy od gdańskich lekarzy | WIDEO,ZDJĘCIA

W środę (24.05.2023 r.) pod Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku podjechał Nissan Pathfinder. Już w zielonym kolorze maskującym i po podstawowym remoncie. Teraz trwa zbiórka na jego wyposażenie, aby - już jako karetka - służył Ukraińcom na froncie do przewozu rannych.

Gdańscy lekarze przekazali Ukrainie dziewięć polowych karetek

Do tej pory pracownicy gdańskiego szpitala i ich przyjaciele przekazali walczącej Ukrainie dziewięć samochodów, które po remoncie i wyposażeniu, służą na froncie jako karetki. Pieniądze na zakup aut pochodzą przede wszystkim z internetowych zbiórek publicznych, wsparcia sponsorów, ale i prywatnych funduszy medyków.

Jeden z samochodów został opancerzony i on kosztował ponad 100 tysięcy złotych. Pozostałe auta kupowane są za 20-30 tysięcy złotych. Kolejne 20 tysięcy złotych trzeba wydać na ich dostosowanie do frontowych warunków oraz medyczne wyposażenie.

Gdańskie karetki trafiły m.in. do Bachmutu, na Zaporoże, do Chersonia. Wszystkie działają na froncie albo w przyległych do frontu rejonach. Tylko jedna zakończyła swój żywot podziurawiona odłamkami.