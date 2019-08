Fryzura i makijaż dobrane do typu urody czynią cuda! Nie wierzysz? Zobacz sam niesamowite metamorfozy

Trendy zmieniają się z sezonu na sezon, ale nie zawsze warto ślepo za nimi podążać. Tak samo nie zawsze warto kopiować stylu gwiazd. Budując swój styl, warto pamiętać, by strój, fryzura i makijaż były dopasowane do okoliczności, ale przede wszystkim powinny być dopasowane do typu urody. Jak duże ma to znaczenie, pokazują metamorfozy dokonane przez rosyjskiego stylistę, Jewgienija Zhuka. Zobaczcie, jak wydobywa z kobiet ich naturalne piękno!

polecane: Śladami Powstania '44 odc 3. Twardy front Wideo