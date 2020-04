Fundusz Dróg Samorzadowych wyklucza miasta wojewódzkie? Radny odpowiada wiceprezydentowi Gdańska

- To się dzieje od trzech lat, odkąd rząd Prawa i Sprawiedliwości zastąpił Funduszem Dróg Samorządowych, program zwany wcześniej schetynówkami. Rząd wykluczył z niego drogi, które są w miastach wojewódzkich oraz w miastach będących siedzibami sejmików województwa. Nie tylko moim zdaniem to przyczyny polityczne. Ministerstwo odpowiadało nam, że niewpisywanie miast wojewódzkich do programu to świadoma decyzja rządu. To nie polega na składaniu wniosków. Nas wykluczono formalnie i w ogóle nie możemy aplikować o te środki - stwierdza Piotr Borawski.

- Każde środki, które wpływają z centrali do samorządów to powód do radości. To pieniądze bardzo duże. To o wiele więcej niż było wcześniej. Są to środki skierowane do miejsc, w których samorządy same nie byłyby w stanie dźwignąć takich remontów. Małe samorządy mają bardzo duże problemy z remontami dróg, a my wszyscy z tych dróg korzystamy. Małe gminy, mające problem ze środkami własnymi, będą miały łatwiej. Program jest tak skonstruowany by wspierać samorządy, które mają problemy finansowe. Duże samorządy mają przeważnie środki na swoje działania, a małe samorządy często nie. Ten fundusz ma wspierać remonty dróg poza aglomeracjami. Nie widzę tu spisku. Każdy kto porusza się po regionie widzi różnice między budżetami miast, a małych gmin na Kaszubach czy Powiślu - odpowiada Karol Rabenda.