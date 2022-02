Galeria Bałtycka przechodzi metamorfozę - remont zaczął się od strefy gastronomicznej. Jak będzie wyglądać centrum? Aleksandra Chomicka

Czas pandemii Covid-19 i długie okresy zamknięcia, gdy gastronomia i rekreacja zostały zamrożone, skłoniły wielu zarządców nieruchomości do kolejnych zmian i nowego podejścia do planowania przestrzeni. Obecna sytuacja przyśpieszyła ewolucję galerii handlowych, wpłynęła na strategiczne decyzje oraz zwiększyła zapotrzebowanie na usługi projektowe i wykonawcze w tym sektorze. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że na potrzebę transformacji centrów handlowych eksperci wskazują już od dawna. Te zaś stale ewoluują i poszukują nowych dróg dotarcia do klientów, bo czasy, gdy przyciągały nabywców wyłącznie ofertą sklepową już minęły. Centra handlowe zmieniają się goniąc za potrzebami konsumentów, ale również, jak przykład Trójmiasta wskazuje, uwzględniając obecność konkurencji na rynku.