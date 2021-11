Galerie handlowe otwarte tylko dla zaszczepionych osób? Jest taki pomysł

Czwarta fala pandemii rozprzestrzenia się. Obecnie nie są znane szczegółowe wytyczne do rozporządzeń jakie rząd planuje wprowadzić i czy rozważa obostrzenia dotyczące funkcjonowania centrów handlowych.

Stając przed zagrożeniem, jakim byłaby decyzja o wprowadzeniu pełnego lockdownu Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług rekomenduje, by handel i usługi pozostały dostępne przynajmniej dla osób zaszczepionych – sprawdzanie paszportów covidowych lub negatywnego testu przy wejściach do galerii handlowych wydaje się być prostym i skutecznym zabiegiem do zastosowania w przypadku eskalacji pandemii- wskazuje ZPPHiU.

W przesłanym komunikacie Związek podkreśla, że popiera powszechny program szczepień jako kluczowy dla publicznego zdrowia i bezpieczeństwa i przypomina, że w już w zeszłym roku pracodawcy zrzeszeni w Związku zgłaszali propozycje udostępniania powierzchni w centrach handlowych pod punkty szczepień.

Jednocześnie ZPPHiU jest przekonany, że centra handlowe pozostaną otwarte dla wszystkich klientów przy zachowaniu reżimu sanitarnego. - Mając na uwadze zapewnienie możliwego najwyższego poziomu bezpieczeństwa zaszczepiony powinien być również personel obiektów handlowych. Przedsiębiorcy postulują zatem wprowadzenie regulacji, które umożliwią weryfikację poziomu zaszczepienia personelu- wskazano w komuniakcie.