Galerie handlowe stopniowo wracają do normalnego funkcjonowania. Część handlowców twierdzi, że zbyt późno poinformowano o otwarciu. Zdjęcia

W centrach handlowych oraz sklepach może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Klient musi mieć zakryte nos i usta. W centrum handlowym powinien być otwarty sklep, w którym można kupić maseczki i rękawice ochronne.

Jak to wygląda w rzeczywistości? Sprawdziliśmy, udając się w poniedziałek 4 maja przedpołudniem do kilku centrów handlowych w Gdańsku. Na wejściach do galerii handlowych wiszą informacje o zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego. Na niektórych korytarzach widać poziome piktogramy na podłodze, przy schodach stoją dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk.