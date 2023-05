Galerie sztuki w Gdańsku. Adresy, ceny, wystawy artystyczne. Zobacz, które galerie sztuki warto odwiedzić w Gdańsku

Galerie sztuki Gdańsk

W Gdańsku znajduje się wiele miejsc, w których fani sztuki i kultury odnajdą się doskonale. Oprócz muzeów, teatrów i opery są to również znakomite galerie sztuki. Tu znajdziemy cały wachlarz ośrodków artystycznych - od małych, kameralnych galerii aż po te najpopularniejsze, które każdego miesiąca odwiedzają prawdziwe tłumy.

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Sztuka współczesna bywa tematem kontrowersyjnym. Każdy, kto jednak lubi szukać ukrytych znaczeń i odwołań w sztuce powinien z pewnością odwiedzić gdańską galerię sztuki współczesnej. Łaźnia to nie tylko pojedynczy budynek - składa się na nią kilka ciekawych inicjatyw realizowanych w Gdańsku.

CSW Łaźnia - bilety

Bilet wstępu do Łaźni 1 kosztuje 1 zł (środy są dniem darmowym). Wstęp do Łaźni 2 zawsze jest bezpłatny. Seanse w KinoPorcie kosztują:

Kolonia Artystów - kawiarnia, sklep i SZTUKA

Wstęp do galerii jest darmowy - warto jednak wspomóc właścicieli i kupić sobie coś pysznego do picia w kawiarni.

Kolonia to miejsce, które od 2015 do 1018 roku działało pod nazwą "Nowa Kolonia". Dziś osoby zaangażowane w działanie galerii starają się wspierać niszowych, lokalnych artystów, chętnie angażują się w organizację wydarzeń kulturalnych i projektów artystycznych. Współtworzą m.in. cykl 3w1 (trzy koncerty jednego dnia) oraz OPEN – Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych.

NOMUS Gdańsk

Chcemy rozmawiać z widzami o współczesnym świecie poprzez medium sztuki, a samą sztukę czynić bliską, zrozumiałą i dostępną dla widza - czytamy w "manifeście NOMUS"

Do 6 sierpnia w NOMUS można będzie obejrzeć wystawę "Looking through objects. Współczesne polskie projektantki".

Bilety na wystawę:

piątek – dzień bezpłatny

normalny – 15 zł

ulgowy – 8 zł

dzieci i młodzież 7–26 lat – 1 zł

bilet rodzinny, do dwóch osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) + dzieci do lat 18 – 20 zł