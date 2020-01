Gang „Kuby” w końcu przed sądem. Ruszył proces za porwanie, usiłowanie zabójstwa, rabunki "na policjanta" i inne przestępstwa

W środę 29 stycznia 2020 roku w gdańskim sądzie za piątym „podejściem” udało się rozpocząć proces 15 członków i współpracowników domniemanej grupy przestępczej.

Jeden z najtrudniejszych logistycznie, ze względów bezpieczeństwa procesów ostatniej dekady przed gdańskim sądem nie mógł rozpocząć się przez niemal 3 miesiące, pomimo wyznaczania na to 4 terminów. Oprócz 43-letniego Jakuba K. ps. „Kuba z Pruszkowa" na ławie oskarżonych zasiada jeszcze 14 mężczyzn, o których śledczy mówią jako o „zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym” lub jako o jej współpracownikach. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Wiele wskazywało, że ze sprawą, której akta mieści aż 137 tomów, podobnie będzie w środę 29 stycznia 2020 roku.

Jeden z odpowiadających z wolnej stopy oskarżonych - Michał K., na co dzień pracuje jako kierowca ciężarówki. Jak wynikało z informacji przesłanej przez jego adwokata do sądu niespełna dobę przed zaplanowaną rozprawą, auto K. przewożące biopaliwa uległo uszkodzeniu niedaleko Goerlitz w Niemczech. Sam kierowca odpowiadać ma za ładunek i plomby założone na cysternę, a więc w związku z tym ze względu na groźbę utraty pracy, musiał pozostać na miejscu i nie mógł pojawić się w sądzie w środę. Z tego powodu jego obrońca wniósł o odroczenie terminu. Na dowód zdarzenia do sądu trafiły zdjęcia dokumentów przewozu.