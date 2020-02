Gangi działające w "mafii lekowej" rozbite przez policję i ABW. 16 nowych zatrzymanych. Wywieźli za granicę leki warte minimum 15 mln zł

- Przestępczy proceder możliwy był dzięki stworzeniu i wykorzystaniu fikcyjnie działających placówek medycznych zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi oraz ściśle z nimi powiązanych hurtowni farmaceutycznych – relacjonowała prokurator Teresa Rutkowska – Szmydyńska, szefowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Deficytowe leki zamawiano we współpracujących z przestępcami aptekach. Fikcyjne przychodnie nie świadczyły żadnych usług medycznych, ale wykorzystywały lekarzy do składania zapotrzebowania na leki. Po dostarczeniu leków, z pominięciem pacjentów, przekazywano je do hurtowni farmaceutycznej w celu wywozu z kraju – dodała Teresa Rutkowska – Szmydyńska.