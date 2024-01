"Garażowe Łowy" startują w lutym w CH Osowa! Każdy może wziąć udział

- Od dawna popularne na zachodzie „garażówki”, zyskują coraz większe grono zwolenników również w Polsce. Wydarzenia tego typu wpisują się w trendy działania na rzecz ekologii oraz ideę zero waste i są rozwiązaniem tzw. win-win, na którym zyskują zarówno wystawcy, jak i kupujący, którzy uwielbiają wyszukiwać unikatowe perełki do swoich szaf czy też wnętrz domów. Cieszymy się, że możemy zaprosić mieszkańców Trójmiasta na Garażowe Łowy do CH Osowa. To pierwsza edycja tego wydarzenia i mamy nadzieję, że nie ostatnia – mówi Dariusz Rudziński, Dyrektor Centrum Handlowego Osowa.