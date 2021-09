Garmin Półmaraton Gdańsk 2021. Biegowe wyzwanie na dwóch pętlach w niesamowitej scenerii Stoczni Gdańskiej [PROGRAM]

Garmin Półmaraton Gdańsk 3.10.2021

Sezon 2020 dał się we znaki wielu sportowcom amatorom. Okres pod znakiem pandemii koronawirusa zmienił formułę imprez biegowych, ale nie zatrzymało to organizacji Półmaratonu Gdańsk. Popularna impreza przetrwała i zawodnicy po raz ósmy w historii będą mogli stanąć na starcie. A dojdzie do tego w niedzielę, 3 października 2021 roku.

Podobnie jak w 2020 roku start i meta biegu zlokalizowane będą na terenie Europejskiego Centrum Solidarności pod historyczną bramą Stoczni Gdańskiej. Miasteczko zawodów będzie się mieściło w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności przy Drodze do Wolności.

Podczas zawodów Garmin Półmaraton Gdańsk 2021 obowiązuje limit uczestników. Łączny limit to 750 zawodników. Nie dotyczy to osób w pełni zaszczepionych. Trzy starty zostaną podzielone tak, aby w jednej fali wzięło udział maksymalnie 250 osób. Wszystkie starty odbędą się w odstępach czasowych. W tym roku zawodnicy mają do wyboru wyłącznie dystans półmaratonu.