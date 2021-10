Garmin Półmaraton Gdańsk 2021. Gdynianin Daniel Formela rozdzielił na mecie braci Najmowiczów z Olsztyna ZDJĘCIA i WYNIKI

- Myślałem, że stając tutaj na starcie, spotkam się z dużo lepszymi biegaczami, niż ja. Myślałem, że będę biegł im "na plecach". Przy ustawieniu się na starcie zauważyłem, że z przodu stanąłem ja, mój brat oraz bardzo doświadczony duathlonista i triathlonista Daniel Formela . Wiedziałem, że bieg rozstrzygnie się pomiędzy nami i postanowiłem narzucić równe tempo. Do około 6-7 km biegliśmy razem z Danielem. Wiedziałem, że powrót na pętli będzie z wiatrem, więc od razu zaatakowałem zerwaniem tempa. Gdybym bieg równym tempem, a miał Daniela "na plecach", to mógłby to wykorzystać i na finiszu wyprzedzić. Moja taktyka okazała się dużo lepsza - powiedział nam na mecie zwycięzca Paweł Najmowicz .

Dwie pętle po 10,55 km mieli do pokonania w niedzielny poranek biegacze, którzy stawili się na starcie zawodów Garmin Półmaraton Gdańsk. To impreza, która cieszy się od lat dużą popularnością ze względu na jej amatorski charakter. Na trasie nie brakuje znakomicie przygotowanych zawodników, ale większość stanowią ci, którzy starają się czerpać frajdę z biegania na świeżym powietrzu.

Minutę i 7 sekund do triumfatora stracił ostatecznie wspomniany Daniel Formela. Gdyński biegacz nie ukrywał jednak, że drugie miejsce także jest satysfakcjonujące.

- Jeszcze trzy lata temu z Paweł i Sebastianem ścigałem się jako zawodowy sportowiec. Teraz jestem zawodowym pracownikiem, inżynierem. Kiedyś właśnie najgorsze było miejsce drugie, a później czwarte. Teraz dla mnie każde miejsce jest dobre. Cieszę się, że po równo dwóch latach wróciłem do jakiegokolwiek startu. Wróciłem do półmaratonu, w którym każda lokata jest dobra i każdy czas. Cieszę się też, że startowali bracia Najmowiczowie, bo mam odniesienie do dawnych czasów. Fajnie było z Pawłem przebiec początkowy odcinek, a później go gonić - skomentował swój wynik Daniel Formela.

Wspomniany Sebastian Najmowicz zajął trzecie miejsce i stracił do brata dwie minuty i 5 sekund. Wszyscy na Półmaratonie Gdańsk 2021 rywalizowali w słonecznej pogodzie, chociaż momentami zadanie utrudniał porywisty wiatr.