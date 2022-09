Garmin Półmaraton Gdańsk 2022. Bieg dla wytrzymałych ze startem i metą na stadionie w Gdańsku Letnicy [1-2 października 2022]

Półmaraton Gdańsk 1-2 października 2022

Zaplanowana na pierwszy weekend października impreza biegowa odbędzie się już po raz dziewiąty. Skierowana jest głównie do biegaczy amatorów, choć na listach startowych można znaleźć również wyczynowych zawodników. Tym razem podczas Półmaratonu Gdańsk na uczestników czeka wyjątkowa niespodzianka, oprócz klasycznej rywalizacji będzie można wystartować w czteroosobowej sztafecie, w której każda osoba będzie miała do pokonania ok. 5 km odcinek!