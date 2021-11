Garmin Ultra Race Gdańsk 2021. Od 12 do 84 km do pokonania w Oliwie. Ostatni bieg przełajowy w 2021 roku Rafał Rusiecki

Gdańsk to ostatni przystanek serii Garmin Ultra Race, która wcześniej rozgrywana była w Myślenicach i Radkowie materiały organizatora

Garmin Ultra Race Gdańsk to bieg, w którym uczestnicy mają do wyboru trasy liczące 12 km (+250 m/-250 m), 27 km (+600 m/-600 m), 53 km (+1200 m/-1200 m) oraz 84 km (+1800 m/-1800 m). Listy startowe prezentują się okazale, a to oznacza, że każdy będzie miał możliwość sprawdzenia się w dużej grupie zawodników.