Garść tajemnic stoczniowej Sali BHP [RECENZJA]

Po zakończeniu spektaklu zwrócono się do publiczności o wyrażanie na gorąco uwag i refleksji. I wtedy okazało się, że przedstawienie oglądało m.in. kilku dawnych, autentycznych bohaterów, którym Wyszomirski sztukę „Nie tylko Przemyk” poświęcił. To dawni członkowie NZS, którzy w roku 1981 rozpoczynali studia na polonistyce w Uniwersytecie Gdańskim. A wtedy, czterdzieści lat temu, we wtorek 15 grudnia - po burzliwych dyskusjach na uczelni, a szczególnie po odebraniu informacji o spacyfikowaniu kolejnego strajku w Stoczni Gdańskiej - stwierdzili, że należy czym prędzej dać strajkującym stoczniowcom wyraz solidarności. I udali się do Stoczni, mimo że ówczesny rektor uczelni, prof. Robert Głębocki im to odradzał.

Godzina milicyjna

Wybuch protestu stoczniowców w grudniu 1981 roku nastąpił po wprowadzeniu przez władze komunistyczne stanu wojennego. Nocą z dwunastego na trzynasty grudnia funkcjonariusze bezpieki zatrzymali w Gdańsku i osadzili w ośrodkach internowania większość członków Komisji Krajowej NZSS „Solidarność”.