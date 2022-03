Gastro dzielnice - Gdańsk Wrzeszcz. Najciekawsze restaurauracje, puby i kawiarnie we Wrzeszczu

Gastro Wrzeszcz - nie tylko Śródmieście

Choć Polacy niezbyt często jadają na mieście, to jeśli już decydują się na posiłek poza domem, zazwyczaj ograniczają swój wybór do restauracji, które znajdują się blisko domu, lub kierują się do centrum miasta , podążając za myślą, że tam na pewno znajdą najlepsze knajpki. W ten sposób jednak można często pominąć prawdziwe, choć ukryte, gastronomiczne perełki.

Wrzeszcz - restauracje, puby, kawiarnie

W pędzie dnia codziennego zdarza nam się zapomnieć o tym, że mieszkamy w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Któryś z waszych wolnych weekendów poświęćcie więc na wycieczkę po dzielnicy, w której nie bywacie zbyt często.

Dziennik Bałtycki przeprowadzi was po okolicach, przez które być może codziennie przejeżdżacie, nie wiedząc co kryją w sobie te wąskie uliczki.

Dziś zatrzymujemy się we Wrzeszczu! Sprawdźcie, gdzie zjeść obiad, wpaść na kawę i ciacho, a wieczorem wypić drinka we Wrzeszczu.