Gdańscy policjanci w weekend zatrzymali aż 7 kierujących pod wpływem alkoholu, wśród nich była 26-latka, która miała 2‰

Plaga pijanych kierowców w Gdańsku

W piątek, 15 września o godzinie 21.20 na ul. Jelitkowskiej w Gdańsku policjanci do kontroli drogowej zatrzymali kierującego Lexusem. W rozmowie z 27-latkiem policjanci wyczuli od niego alkohol. Mieszkaniec Gdańska został przebadany alkomatem. Urządzenie wykazało, że mężczyzna jest pod wpływem ponad 0,3 promila alkoholu. Mundurowi zatrzymali kierującemu prawo jazdy.

Kontrole trzeźwości na ulicach Gdańska

Następnego dnia, 16 września z samego rana na drodze S6, policjanci skontrolowali kierującego samochodem osobowym marki Renault. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Alkomat wykazał, że 47-letni gdańszczanin jest pod wpływem 0,9 promila. Kierujący został zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu, a samochód, którym jechał, odholowano na policyjny parking.

Po rozmowie ze świadkami policjanci ustalili, że 26-letnia kierująca jechała ul. Kołobrzeską w kierunku ul. Polanki bez wymaganych świateł, z uszkodzoną lewą oponą, a z samochodu wydobywał się dym. Świadek uniemożliwił kobiecie dalszą jazdę i zaalarmował policjantów. Mundurowi na miejscu przebadali mieszkankę Gdańska alkomatem. Urządzenie wykazało, że kobieta jest pijana i ma 2 promile alkoholu w organizmie. Kierująca została zatrzymana i przewieziona do pobliskiego komisariatu, gdzie poddano ją badaniu retrospekcyjnemu. Wyniki trafią do biegłego, który stwierdzi czy kobieta była pijana w czasie jazdy. 26-latka została przewieziona do pomieszczania dla osób zatrzymanych.