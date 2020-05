Gdańscy politycy PiS chcą odtworzenia linii kolejowej w kierunku Brzeźna i Nowego Portu. Płażyński: Gdańsk i Pomorze nie są białymi plamami

- Letnica, Nowy Port i Brzeźno to części Gdańska, które intensywnie mają się zabudowywać. Te plany popiera magistrat z czego się cieszymy. Liczę na to, że pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz podejmie istotne decyzje, by miliony złotych, które za sprawą pana prezydenta Andrzeja Dudy i polskiego rządu mogą zostać tu zainwestowane, nam nie uciekły - dodał Płażyński.

- Jako radny komisji zagospodarowania przestrzennego będę podejmował temat tego w jaki sposób inwestycje na terenie Nowego Portu, Brzeźna i Letnicy, będą wpływały na proponowany przebieg tej linii kolejowej być może wykorzystywanej też przez tramwaje dwusystemowe - zapowiedział Przemysław Majewski. - To szansa, którą Gdańsk musi wykorzystać, bo wielu mieszkańców miało problem, by móc przemieszczać się do innych dzielnic. To dobitny przykład na to, że rząd polski i prezydent Andrzej Duda, wcale nie pomijają Gdańska w inwestycjach ogólnopolskich, wbrew temu co często mówią prezydent Aleksandra Dulkiewicz i wiceprezydent Piotr Borawski. Stąd nasz apel by wykorzystać tę szansę - dodał radny.