Gdańscy radni podejmą decyzję ws. skweru imienia Ruchu Młodej Polski. Maciej Grzywaczewski: To ważny element w historii

Jak powiedziała nam przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, projekt uchwały w tej sprawie wpłynął do biura Rady Miasta i powinien trafić pod głosowanie na najbliższej sesji gdańskich radnych.

Skwer Ruchu Młodej Polski ma znaleźć się przy ulicy Podbielańskiej w Śródmieściu.

Myślę, że to ważny element w historii - mówi Maciej Grzywaczewski, jeden z najbardziej znanych działaczy Ruchu Młodej Polski. - Poruszenie wywołane przez Ruch Młodej Polski miało wpływ na strajk w Sierpniu 1980. Gdyby nie ten strajk, to wszystko w Polsce by inaczej wyglądało. Razem z Arkadiuszem Rybickim spisaliśmy postulaty stoczniowców na tablicach. Uruchomiliśmy moce drukarskie. Działaliśmy już na początku lat 70. Kontaktowaliśmy się z działaczami niepodległościowymi, m.in. z Czumą i Moczulskim. To była chyba pierwsza taka organizacja ludzi młodych, która też zadawała pytania i szukała odpowiedzi. Myśmy szukali korzeni w tradycji, ale byliśmy otwarci na kontakty. Współpracowaliśmy z robotnikami, ze stoczniowcami, z Wolnymi Związkami Zawodowymi. Paru naszych kolegów już odeszło. Może to ważne, że jeszcze jako żyjący będziemy mogli być i uczestniczyć w otwarciu tego skweru.