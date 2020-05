Gdańscy radni upamiętnili Jana Pawła II w 100. rocznicę narodzin

Czytamy w nim m.in.:

Jan Paweł II był wizjonerem. Mówił o poszanowaniu tożsamości i odczytywaniu historii przy jednoczesnym patrzeniu w przyszłość. Nieprzypadkowo pierwszym miejscem odwiedzonym w Gdańsku, wybranym na spotkanie z młodzieżą, było Westerplatte. Młodzi usłyszeli tam: „Przyszłość Polski zależy i musi od Was zależeć. To jest nasza Ojczyzna, to jest nasze »być« i nasze »mieć«. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość […] nie zależała od nas”. Te słowa zawsze pozostaną aktualne, bo kształtowanie przyszłości – także naszej „małej ojczyzny” oraz dążenie do integracji wartości wyznawanych dawniej i dziś to jednocześnie „jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można »zdezerterować«”