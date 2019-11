Gdańscy radni zachęcają do rejestracji w bazie dawców szpiku oraz przygotowania prezentów świątecznych dla potrzebujących dzieci

Bliźniaka genetycznego osoby chorej na białaczkę można znaleźć wszędzie. Zachęcamy nie tylko do oddawania krwi, co robimy od wielu lat, ale tez do rejestrowania się w bazie dawców. To badanie trwa kilka minut, jest bezbolesne. Wolontariusze Fundacji DKMS przeprowadzają wywiad