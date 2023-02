Gdańscy żeglarze Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki na czwartym miejscu podczas Lanzarote International Regatta 2023

Wyniki polskich żeglarzy w Lanzarote International Regatta 2023

- Przez całe zawody żeglowaliśmy równo, co pozwoliło nam w tym trudnym, zmienno-wiatrowym akwenie utrzymywać się w ścisłej czołówce. Do wyścigu medalowego przystępowaliśmy z trzeciego miejsca, bardzo ciasno z czwartą i piątą łódką. Początek wyścigu ułożył się dla nas bardzo dobrze, realizowaliśmy nasz plan taktyczny, ale doszło do stykowej sytuacji z załogą austriacką. Była to typowa sytuacja prawy-lewy. Z naszej perspektywy wydawało się, że przejdziemy im przed dziobem, ale niestety podczas mijanki Austriacy zahaczyli o nasz przedłużacz - mówi Łukasz Przybytek.

Jeszcze na wodzie jury zdecydowało, że był to błąd polskiej załogi i Łukasz z Jackiem musieli wykręcić karne kółko. W trudnych warunkach, przy wietrze o sile ponad 20 węzłów, taki manewr trwa dość długo i oznacza dużą stratę do rywali.