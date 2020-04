Gdańsk: 1 500 zł za trzy mandaty, 22 punkty karne i utrata prawa jazdy. 42-latek jechał przez miasto 110 km/h!

Policja apeluje:

W związku ze zbliżającym się weekendem majowym policjanci apelują do kierujących pojazdami o rozwagę podczas jazdy i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności stosowanie się do ograniczeń prędkości, respektowanie praw pieszych, a także niewsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Korzystajmy z drogi w sposób rozsądny i bezpieczny. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego – bezpiecznie dojechać do celu.

Nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących i pieszych jak zawsze czuwają policjanci ruchu drogowego, którzy zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności tych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze.