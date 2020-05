Gdańsk: 10 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Ruszają kolejne poszukiwania. „Sprawdzimy trzy albo cztery miejsca” zdradza Janusz Szostak

W jego książce „Co się stało z Iwoną Wieczorek” poznajemy wiele możliwych hipotez na temat tego co mogło wydarzyć się z gdańszczanką, jednak Szostak nie ma złudzeń co do tego, że poszukiwana nie żyje.

Jestem przekonany, że jej ciało znajduje się w miejscu, o którym piszę w książce – podkreślił.

– Przeglądałem dzisiaj akta Iwony Wieczorek i muszę powiedzieć, że w swojej publikacji nie wykorzystałem 1/3 materiału, który się w nich znajduje – przyznał. – Nie o wszystkim mogłem napisać.