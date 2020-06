Gdańsk: 14-latkowi miał prezentować treści pornograficzne. Zarzuty dla 37-letniego mężczyzny

Mundurowi kilka dni temu przyjęli zawiadomienie o przestępstwie przeciwko wolności seksualnej. Informacje, które zdobyli policjanci z Suchanina, dotyczyły 37-letniego mężczyzny, który przez ponad rok miał prezentować treści pornograficzne chłopcu poniżej piętnastego roku życia. Sprawą od razu zajęli się śledczy i kryminalni.

- Policjanci ustalili miejsce zamieszkania podejrzanego o to przestępstwo mężczyzny i rano zapukali do drzwi 37-latka, który został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Kryminalni podczas przeszukania mieszkania mężczyzny zabezpieczyli dodatkowo telefon komórkowy oraz nośnik z danymi, które przekazali do zbadania biegłemu z zakresu informatyki śledczej w celu weryfikacji treści zawartych na urządzeniach - informuje asp.Karina Kamińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.