Gdańsk. 21 grudnia od 9.00 do 15.00 leśnicy zapraszają mieszkańców na kiermasz świąteczny

Od 9.00 do 15.00 u leśników czeka na wszystkich mnóstwo atrakcji. Pod okiem doświadczonych leśnych animatorów będzie można ze świeżutkich gałązek, szyszek i specjalnie przygotowanych ozdób zaprojektować i samodzielnie wykonać niezwykły, pachnący lasem stroik i zabrać go ze sobą do domu nie płacąc przy tym ani grosza.

Tych, którzy z braku czasu lub wiary we własne umiejętności nie zdecydują się na samodzielne wykonanie świątecznego stroika, będą mogli zakupić gotowe rękodzielnicze ozdoby wykonane m.in. z wikliny. Na najmłodszych czekać będą doświadczeni leśnicy - edukatorzy zapewniając im znakomitą zabawę w licznych grach, konkursach i warsztatach plastycznych. Przy tej okazji dobrze jest uciąć sobie pogawędkę z leśnikiem (lub leśniczką) i poznać tajniki zawodu oraz posłuchać ciekawostek związanych z życiem lasu i jego naturalnych mieszkańców.

W sąsiadującym z namiotem drewnianym domku-sklepie będzie można w at-rakcyjnych cenach kupić mięso i przetwory z dziczyzny z Borów Tucholskich dostarczone przez renomowanego producenta tych wyrobów, firmę „Myśliwiec”. Swoje pyszne domowe wyroby z tzw. darów lasu (grzyby, jagody, borówki, maliny) sprzedawać będą też gospodynie z gminy Osieczna, która w ponad 75 procentach pokryta jest lasami obfitującymi w runo.