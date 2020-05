Gdańsk: 29-latek aresztowany za posiadanie narkotyków. W domu miał 250 gramów marihuany

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową komendy miejskiej podczas swojej pracy zdobyli informację o mężczyźnie, który w mieszkaniu miał przechowywać narkotyki. Kilka dni temu zapukali do drzwi 29- letniego mieszkańca Gdańska.

29- latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. We wtorek policjanci doprowadzili go do prokuratury, w której usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratora aresztował 29-latka na najbliższe trzy miesiące.