Gdańsk: 72-latka zostawiła pod krzakiem 25 tys. zł. Uwierzyła oszustom. Pieniądze znalazł emerytowany policjant

Policja poinformowała, że do 72-latki z Gdańska zadzwonił fałszywy policjant i powiedział, że były pracownik banku, w którym kobieta ma oszczędności, chce włamać się na jej konto i ukraść pieniądze.

Oszust w związku z tym kazał kobiecie szybko pojechać do banku. Pokrzywdzona wypłaciła 25 tys. zł. i, zgodnie z poleceniem oszusta, pozostawiła je przy krzaku i wróciła do domu. Na szczęście tą drogą przechodził emerytowany policjant, który wyszedł na spacer z psem. Mężczyzna zauważył leżącą pod krzakiem kopertę, w której znalazł 25 tys. zł. Od razu pojechał do najbliższego komisariatu i oddał je policjantom – poinformowała st.asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.