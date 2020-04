Gdańsk: Alkohol warty milion złotych zabezpieczony przez policję. Miał trafić do Arabii Saudyjskiej, posłuży do dezynfekcji

140 komputerów dla uczniów w Gdańsku do nauki online

W czasie kryzysu pandemicznego komputer z dostępem do Internetu to prawdziwe okno na świat. Umożliwia komunikację, ale także naukę zdalną. Ale co, jeśli ktoś tego okna nie ma? Z problemu zdają sobie sprawy firmy Cordia, Futureal i Intel Technology, które gdańskim uczniom przekaza...